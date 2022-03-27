هل ستتحطم روسيا بتكرار حرب يوغوسلافيا في أوراسيا؟ - رابح لونيسي

2022/03/27 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي يتذكر الجميع ما وقع في يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي من حرب دموية بين الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك والبوسنيين المسلمين وغيرهم من المقدونيين والسلوفانيين والجبل الأسود، وقد ركزت عمدا على إضافة صفة دينية لكل شعب من هذه الشعوب التي كانت تشكل يوغوسلافيا في عهد الماريشال تيتو الذي عمل بكل ما في وسعه للحفاظ على وحدة هذه الدولة التي يرى الكثير من الباحثين أن تشكلها غير طبيعي، فهؤلاء في أغلبي ......





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