الحقيقة والقيمة - مالك ابوعليا

2022/03/27 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا مؤلف المقالة: الماركسي السوفييتي أوتار ميخاييلي باكورادزهترجمة مالك أبوعلياالحقيقة موجودة في شكل فرضيات صحيحة.



لذلك فإن تحديد طبيعة الحقيقة يعني تحديد الظروف التي تكون الفرضية فيها صحيحة.



تكون الفرضية صحيحةً ان كان مُحتواها لا يعتمد على العارف، وتُشكل انعكاساً للواقع الموضوعي.



مثل هذه الفرضية تُنتج المعرفة.



يجب أن نُطلق عليها فرضية ادراكية.ومع ذلك، فإن علاقة الانسان بالواقع لها ......





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