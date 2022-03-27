النفط تعلن ايرادات شهر شباط الماضي

2022/03/27 | 13:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن مجموع الايرادات المتحققة لصادرات النفط الخام لشهر شباط الماضي.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية(سومو)، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليوناً و(790) الف و(173) برميلا ، بإيرادات بلغت (8) مليارات و(809 ) مليونا و(162) الف دولار".

وأضاف البيان، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (91) مليونا و(314) الف و (828) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (1) مليون و(475) الف و(345) برميلا"، مبيناً أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (94,936) دولاراً".

واشار الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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