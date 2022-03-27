في حال اقراره.. مشروع الأنابيب البحرية سيرفع الطاقة التصديرية للنفط إلى 6 ملايين برميل

2022/03/27 | 13:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء منصة بحرية.

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