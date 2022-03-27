العراق يحقق أكثر من 8.8 مليار دولار من بيع النفط خلال شهر واحد

2022/03/27 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الأحد، عن مجموع

الإيرادات المتحققة لصادرات النفط

الخام لشهر شباط الماضي.

وذكر بيان للوزارة حصلت وكالة نون

الخبرية عليه أنه "بحسب الاحصائية

النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط

الع

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