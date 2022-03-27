حكومة اقليم كردستان تصدر تعليمات جديدة للسائحين

2022/03/27 | 14:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد،

إصدار تعليمات جديدة للسائحين الوافدين

إلى الإقليم عبر المنافذ الجوية

والبرية.

وقررت الحكومة بحسب بيان تناقلته وسائل

إعلام محلية، "الاكتفاء بإبراز شهادة

تلقيح (COVID1

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