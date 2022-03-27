مصرف الرشيد: قروض ترميم الوحدات السكنية تمنح للموظفين بدون كفيل

2022/03/27 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، ان قروض ترميم الوحدات السكنية تمنح للموظفين بدون كفيل.

وقال المصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تقرر الغاء شرط الكفيل لقروض ترميم الوحدات السكنية التي تمنح للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف".

واضاف ان "المبلغ المحدد 40 مليون دينار تمنح للراغبين بترميم وحداتهم السكنية وبنسبة فائدة ( 5%)"، مشيرا الى ان "التقديم من خلال فروع المصرف ولا يوجد وسيط بينه وبين الزبون".

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