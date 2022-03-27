انتقادات واسعة لحكومة الكاظمي بسبب موقفها من كردستان: رئيسها مهتم بنشاطه الاعلامي وشاشات التلفاز

2022/03/27 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احمد الصوفي اليوم الاحد، انتقاده للحكومة الحالية بسبب موقفها من اقليم كردستان، فيما بين ان رئيسها مصطفى الكاظمي مهتم بنشاطه الاعلامي وشاشات التلفاز.وقال الصوفي لوكالة “ايرث نيوز” انه “كان على الحكومة ان تجد طريقة لإجبار حكومة الإقليم على الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية” مستدركًا “هناك […]

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