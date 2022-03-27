سيناتور أمريكي يلخّص ما يعنيه خروج بوتين من الحرب

2022/03/27 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، الحرب الأوكرانية التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، وما يعنيه خروج بوتين من الحرب بعد انتهائها أقوى من قبل.

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