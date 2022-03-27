رئيس تحرير صحيفة “كيهان الايرانية”: عبد اللهيان غير مطلع بشكل كاف بالسياسة الخارجية

2022/03/27 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

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هاجم حسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة كيهان الايرانية ،اليوم الأحد، وزير خارجية بلاده حسين أمير عبداللهيان متهما إياه بعدم الاطلاع الكافي على امور السياسة الخارجية.

ونقلت صحف إيرانية تصريحا لشريعتمداري المقرب من المرشد خامنئي علق من خلالها على تصريحات عبد اللهيان الاخيرة حول احتمال عدم شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية قائلا ان ظهور هذا الكلام من شخص في مقام وزير الخارجية أمر مستغرب وغير متوقع مضيفا انه يتمنى أن يصحح قائد الحرس الثوري تصريحات وزير الخارجية.

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