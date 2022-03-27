الاطار: غياب التوافق عن جلسة الأربعاء سيفجر مفاجأة ضخمة

2022/03/27 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي ،اليوم الأحد، عن مفاجأة في جلسة الاربعاء المقبل.

وقال العتبي إن جلسة السبت اثبتت قدرة وفعالية الإطار التنسيقي باعتباره الثلث الضامن في المعادلة السياسية وان محاولة اقصائه من قبل اي طرف سياسي مهمة غير ناجحة مضيفاً ان وجود الإطار في الحكومة المقبلة ضرورة وطنية ذات بعد استراتيجي خاصة ان نتائج السبت اعطت رسائل للكثير من القوى والنواب المستقلين عن قدرة الثلث الضامن ومساراته الثابتة والواضحة.

وأكد أنه في حال عقدت جلسة الاربعاء من دون اي توافق سياسي فستؤدي الى ان يتحول الإطار الى نصف زائد.

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