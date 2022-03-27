برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع رافينيا للانتقال الى صفوفه الصيف المقبل

2022/03/27 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات برشلونة قريباً من أي وقت مضى بالعاقد مع اللاعب البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتيد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع رافينيا حول العقد، ويتبقى فقط نجاح المفاوضات مع ليدز يونايتد.

وأشارت إلى أن رافينيا سيحصل على راتب منخفض مع تعويض ذلك من خلال المتغيرات، على شاكلة ما حدث مع فرانك كيسي نجم ميلان، وأندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

وأوضحت أن رافينيا منح برشلونة كلمته بشأن تفضيل عرض البارسا على مفاوضات الأندية الأخرى (ليفربول وبايرن ميونخ)، امتثالا لنصيحة وكيله ديكو.

وقالت إن ليدز يونايتد رفض العرض الأول من برشلونة البالغ 35 مليون يورو، لكن البارسا ينوي وضع أوسكار مينجويزا في المفاوضات لحسم الصفقة.

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