2022/03/27 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة كركوك، عن إلقاء القبض على عشرة متهمين بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات خلال الاسبوع الماضي.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها القت القبض على عشرة من المتاجرين والمروجين والمتعاطين للمخدرات في محافظة كركوك خلال الاسبوع الماضي بعد نصب كمائن لهم ومتابعتهم بناءاً على معلومات من المصادر”.واضافت […]

ظهرت المقالة خلال اسبوع..



القبض على ١٠ متهمين بقضايا المخدرات في كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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