سفير الصين: تهديدات واشنطن وضغوطها على بكين لن تنجح

2022/03/27 | 14:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال تشين قانغ سفير الصين في واشنطن، إن الولايات المتحدة لكي تزيد الضغط على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، تحاول تهديد الصين، لكن “هذه التهديدات والضغوط لن تنجح”.وشدد السفير، في مقابلة تلفزيونية، على أن بلاده في حال فرضت عليها واشنطن أية عقوبات، سترد “بإجراءات حاسمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.وأضاف الدبلوماسي الصيني: […]

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