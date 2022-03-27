لقاء بين كبير المفاوضين الإيرانيين والمنسق الأوروبي لمباحثات الاتفاق النووي

2022/03/27 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي ينسّق المباحثات لإحياء الاتفاق النووي، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، الأحد، في طهران، وفق الإعلام الرسمي، ضمن زيارة يأمل خلالها حل نقاط التباين المتبقية بين إيران والولايات المتحدة.

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