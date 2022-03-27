الكاظمي: علينا أن نبحث عن حلول تعكس نضوجا سياسيا من الجميع

2022/03/27 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجا سياسيا من الجميع

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