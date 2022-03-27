2022/03/27 | 14:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jv9ir6ROU9Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هـي أخطاء التي ارتكبها منتخبنا العراقي ضد نظيره الإماراتي ، رغم تحقيقنا للفوز ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هـي أخطاء التي ارتكبها منتخبنا العراقي ضد نظيره الإماراتي ، رغم تحقيقنا للفوز ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).