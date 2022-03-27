2022/03/27 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المديرية العامة لمكافحة

المخدرات والمؤثرات العقلية، عن اعتقال

ثلاثة متهمين وضبط 194 ألف حب مخدرة في

البصرة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم القاء

القبض على 3 متهمين وضبط بحوزتهم 194000 حبة

مخدر

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