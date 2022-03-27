الاتحاد العراقي يعلن تأجيلَ مُباريات بطولةِ الكأس إلى إشعارٍ آخر

2022/03/27 | 14:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم،

اليوم الاحد، تأجيلَ مُباريات بطولةِ

الكأس إلى إشعارٍ آخر.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، انه " تقرّر تأجيلَ

مُباريات بطولةِ الكأس (الدور ربع

النه

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