الأسد يعدل قانون الأسلحة في سوريا

2022/03/27 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، قانونا يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر، بهدف “تحقيق الردع العام والخاص وضبط حالات إساءة استخدام الأسلحة”.وبحسب وسائل إعلام سورية، فأنه “أصدر الرئيس الأسد القانون رقم “14” للعام 2022 والذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي […]

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