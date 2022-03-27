انتزعوا الصندوق أمام الزبائن.. كاميرا توثق ما فعله لصوص داخل مطعم في وضح النهار

2022/03/27 | 14:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد المطاعم في منطقة بلدوين هيلز الواقعة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية لحظة قيام ثلاثة لصوص بسرقة خزنة النقود بشكل سريع جدًا، ويبدو أن هذه الحادثة لم تكن الوحيدة التي يقوم بها اللصوص، إذ رصدت كاميرات المراقبة في مطعم آخر قيام نفس الأشخاص بتنفيذ عملية سطو أخرى بنفس الطريقة.

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