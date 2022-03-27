5 خرافات حول النوم قد تمنعك من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل

2022/03/27 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمارس غالبيتنا عادات نوم سيئة بلا معرفة ذلك، مما قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة.تحقق لمعرفة ما إذا كانت معتقدات نومك تمنعك من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

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