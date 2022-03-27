2022/03/27 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشفت تقارير صحفية إيطالية،الأحد، أن يوفنتوس الإيطالي قرر التراجع عن فكرة ضم محمد صلاح نجم ليفربول، وتحويل أنظاره إلى البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي.وأكدت صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، أن يوفنتوس يتطلع لضم اللاعب البرازيلي البالغ 24 عاما، الذي ارتبط بالتعاقد معه خلال الصيف الماضي ولكن لم يتمكن من ذلك.وأشارت إلى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يقرر التراجع عن ضم محمد صلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يقرر التراجع عن ضم محمد صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).