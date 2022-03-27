الزاملي: البرلمان يسعى لتثبيت المتعاقدين في التعليم ضمن موازنة 2022

2022/03/27 | 14:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، عن سعي مجلس النواب على تثبيت المتعاقدين في التعليم العالي ضمن موازنة 2022.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان " النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي حضر اجتماعا استثنائي لهيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، ورؤساء الجامعات الحكومية والكادر المتقدم في الوزارة"، مبينا انه "هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صوتت بالإجماع على منح توسعة "أخيرة " لمقاعد الدراسات العليا للعام الدراسي 2021- 2022 وبواقع (مقعدين للقناة العامة، وثلاث مقاعد للقبول الخاص ، ومقعد واحد للفئات".

وناقش الزاملي مع المجتمعين عدداً من القضايا ذات الصلة واصدار القرارات المتعلقة بالطلبة واصحاب العقود والتي طرحت من قبل النواب خلال استضافة الوزير في مجلس النواب، فضلًا عن التطرق لكافة احتياجات الوزارة والجامعات وطرح المعالجات اللازمة بصددها كزيادة عدد الجامعات الحكومية التخصصية، ورصد التخصيصات اللازمة للبنى التحتية وبرامج الرصانة العلمية والبحث العلمي ، وتخصيص قطع الاراضي للأساتذة.

وأكد الزاملي بحسب البيان ان "هيأة الرأي وافقت أيضًا على اعادة المرقنة قيودهم من طلبة العام السابق للمراحل المنتهية، واستئناف دوامهم الرسمي خلال العام المقبل"، معربًا عن "حرص مجلس النواب بتشريع وتعديل القوانين التي من شأنها دعم القطاعين التربوي والتعليمي، وبمشاركة فاعلة من الوزارة والاساتذة المختصين".

والتقى الزاملي بمجموعة من اصحاب العقود المتظاهرين امام الوزارة"، مؤكدًا "سعي السلطة التشريعية لتضمين كافة مستحقاتهم في بنود موازنة 2022 وتثبيتهم على الملاك الدائم، بعد تزويد المجلس بكتاب رسمي من قبل الوزارة يتضمن الاعداد الكاملة".

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