المشتركة: نتبادل المعلومات مع دول الجوار في مجال مكافحة الإرهاب

2022/03/27 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ،اليوم الأحد، عن تبادل معلوماتٍ مع دول الجوار في مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن تأمين الحدود العراقية – السورية تَضمّن أجهزةً فنية وابراجَ مراقبةٍ ذكية إضافة الى تعزيز القطعات الأمنية والخطوط الدفاعية.

وبين الخفاجي ان الكاميرات في الحدود باتت تؤمن المعلوماتِ الاستخباراتية للقوات الامنية وتعطي موقفاً دقيقاً، مؤكداً ان التهديدَ الإرهابي ما زال موجوداً وان عناصر داعش يحاولون القيامَ بعمليات ارهابية بين الحين والآخر.

فيما لفت الى “انخفاض العمليات الإرهابية التي كانت تحصل يومياً بنسبة كبيرة، وأنها وصلت الى أقل من النصف”.

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