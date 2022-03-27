جوتيار عادل: جاهزون لتمويل مفوضية انتخابات الإقليم والكرة بملعب البرلمان

2022/03/27 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل ،اليوم الأحد، الشائعات حول رغبة الحكومة تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم عن موعدها المقرر.

واكد أن مجلس الوزراء ينتظر قرار برلماني حول حسم مصير المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء.

وقال ان الحكومة تنظر البرلمان والكرة الآن بملعبه لإصدار قرار بذلك، مشيرا إلى أن الميزانية جاهزة لدعم المفوضية، ودعا اعضاء البرلمان ورؤساء الكتل إلى السعي للتوصل الى اتفاق لاجراء الانتخابات بموعدها.

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