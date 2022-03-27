هربا أثناء معارك التحرير.. الإطاحة بإرهابيين كانا في طريقهما الى الفلوجة

2022/03/27 | 14:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بالإطاحة بإرهابيين اثنين من عصابات داعش كانا في طريقهما الى مدينة الفلوجة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “القوات الامنية نصبت كمينا لأثنين من أبرز عناصر داعش الإرهابي وتمكنت من اعتقالهما بعملية نوعية حال محاولتهما عبور سيطرة التحدي في طريقهما الى مدينة الفلوجة”.وأضاف المصدر أن “المعتقلين كانا […]

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الإطاحة بإرهابيين كانا في طريقهما الى الفلوجة أولاً على ايرث نيوز.

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