2022/03/27 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: coSgumIXXTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يسرقون ليلاً ويمرحون نهاراً وشهود عيان في كربلاء يروون التفاصيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يسرقون ليلاً ويمرحون نهاراً وشهود عيان في كربلاء يروون التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).