2022/03/27 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنّ التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية، غارات جوية في اليمن صباح الأحد، بعد ساعات من إعلان المتمردين الحوثيين هدنة لثلاثة أيام، في وقت دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ارتفاع منسوب العنف في النزاع الذي دخل عامه الثامن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يضرب صنعاء بعد "الهدنة".. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى "الانتقام") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف يضرب صنعاء بعد "الهدنة".. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى "الانتقام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).