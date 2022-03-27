2022/03/27 | 14:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب المستقل ياسر اسكندر وتوت، اليوم الاحد، ان التنمر والإساءة التي يتعرض لها النواب المستقلون سيزيدهم صلابة وثبات على مواقفهم.وقال وتوت في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “من المفترض ان يزيد التنمر على النواب المستقلين من صلابتهم”، مبيناً ان “ما يجري هو واحدة من علامات الضغط السياسي والنفسي بحق نواب يعملون […]

ظهرت المقالة من علامات “الضغط السياسي”..



نائب مستقل لـ(ايرث نيوز): التنمر سيزيد المستقلين صلابة أولاً على ايرث نيوز.

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