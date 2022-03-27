ليس تحالفا بين التيار والاطار.. ائتلاف المالكي يحدد حلا وحيدا لانهاء ازمة تشكيل الحكومة

2022/03/27 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، الجهات السياسية الراغبة بالذهاب الى المعارضة الى اختيار السلطة التنفيذية بالكامل وتسليم السلطة التشريعية الى الطرف الآخر من أجل تمشية مصالح الشعب العراقي، مبينة أن الثلث المعطل هو رقم ثابت وقابل للزيادة.

وقالت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ما حصل في جلسة أمس لايوجد فيه انتصار لأي من الطرفين، وإنما خسارة للشعب العراقي ولحقوقه أمام التحديات المالية والأمنية التي يمر بها البلد، وبالتالي ندعو الحكماء والعقلاء الى الجلوس الى طاولة الحوار والابتعاد عن التعنت، ووضع مصلحة البلد العليا فوق أية اعتبارات ".

وبينت ان "مَن يرغب بالذهاب الى المعارضة عليه أن يسلم السلطة التشريعية بكامل مفاصلها وليذهب ويستلم الحكومة بكامل مفاصلها، أي أن من يرغب بأن يكون في سدة الحكم عليه إن يترك مجلس النواب ورئاسته ولجانه لتكون هناك رقابة بالشكل الصحيح، إذ من غير المعقول أن يصبح طرف واحد هو الخصم والحكم في آن واحد ويتبنى مشاريع تصب في مصلحة جهة معينة، فهذا لايمكن الاستمرار به".

وتابعت ان "الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة هو أن يتولى طرف سياسي السلطة التنفيذية ويستلم الطرف الآخر السلطة التشريعية بكامل مفاصلها، نظراً لكون الثلث المعطل أصبح رقماً ثابتاً وقابلاً للزيادة وليس النقصان ".

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