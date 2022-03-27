2022/03/27 | 15:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6vRKdepCJco

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما سبب عزوف الشباب العراقي عن الزواج وكثرة حالات الطلاق ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما سبب عزوف الشباب العراقي عن الزواج وكثرة حالات الطلاق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).