بريطانيا تفرض قيودا على التعاون العلمي مع روسيا

2022/03/27 | 15:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال جورج فريمان نائب وزير شؤون البزنس والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا، إن حكومة بلاده فرضت قيودا على التعاون العلمي مع روسيا.وأضاف نائب الوزير: “قررت الحكومة تعليق التعاون في مجال البحث والابتكار الذي تموله الدولة، مع الجامعات والشركات الروسية ذات القيمة الاستراتيجية للدولة الروسية”.وذكر نائب الوزير البريطاني، أن “هدف هذه القيود، […]

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