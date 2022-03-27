الديمقراطي الكردستاني: لا عودة للتوافق والأربعاء يوم الحسم

2022/03/27 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضوي في تحالفِ انقاذ وطن صالح عمر ،اليوم الأحد، أن التحالفَ الثلاثي مصرٌ على عدم العودة للتوافق بتشكيل الحكومة.

واكد عمر إن الحزبَ الديمقراطي مصرٌ على ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، لافتاً الى ان جلسة الأربعاء المقبل، ستكون حاسمةً فهناك تحركٌ على عددٍ من النواب المستقلين والكتل لإكمال النصاب والتصويت لصالح مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.

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