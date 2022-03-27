الحشد الشعبي يقتحم منطقة زور نهر ديالى من 3 محاور رئيسية

2022/03/27 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحم الحشد الشعبي ،اليوم الأحد، منطقةَ زور نهر ديالى من ثلاثةِ محاورَ رئيسية.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني إن قوةً قتالية من لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي اقتحمت زور نهر ديالى من جهةِ قرى شروين، لتعقبِ خلايا داعش، مؤكدا ان القوةَ عثرت على 3 مضافاتِ تابعة لداعش ودمرت زورقين يُستخدمان من قبل خلاياه في عبور نهر ديالى لتسلل صوب البساتين.

وأشار الحسيني الى ان العملية مستمرة في تحقيق الاهداف المرسومة لها وهي تمشيط بساتين تصل مساحتها الى 400 دونم.

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