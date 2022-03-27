الغزي: الفرصة مؤاتية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية

2022/03/27 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، أن الفرصة مؤاتية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية.

وذكر بيان للأمانة العامة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي أستقبل عدداً من الإعلاميين الرياضيين العراقيين والعرب ، الذين يجرون زيارة إلى العراق تزامنًا مع موعد إقامة مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي الشقيق في تصفيات كأس العالم بكرة القدم".

وأوضح الغزي، وفقاً للبيان أن "العراق شهد خلال الفترة الأخيرة، استقراراً أمنياً ملحوظاً، أثمر عن عودته إلى حضنه العربي واستعادة مكانته دولياً، وتمخض عنه زيارة عدد من القادة والزعماء العرب والأجانب، إضافة إلى عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية التي لاقت نجاحات بشهادة المجتمع الدولي".

وأضاف، أن "الجمهور الرياضي العراقي يمتلك الوعي والثقافة الرياضية وله باع طويلة في مؤازرة المنتخب الوطني خلال البطولات التي شارك فيها العراق، إضافة إلى حضوره المتميز في مباريات الدوري العراقي".

وأكد الغزي أن "الفرصة مؤاتية لاتخاذ قرار نهائي برفع قرار فرض حظر إقامة المباريات الدولية" ،مشيداً "بخطوة الوفد الشقيق، وموقفه الإيجابي تجاه الشعب العراقي، بوقوفه جنباً إلى جنب مع الجمهور العراقي، الذي طالب برفع الحظر وعودة إقامة المباريات".

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