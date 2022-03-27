بعد شهر من الحرب.. النبأ تأخذك بجولة في مدن أوكرانيا

2022/03/27 | 15:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة أسابيع من الهجمات العسكرية في القرى والضواحي والمدن تسببت في خسائر فادحة.

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