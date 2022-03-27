اقترب فقط حين تطمئن - حنان بديع

2022/03/27 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع جودة العلاقة أهم من وجود العلاقة بحد ذاتها..



نعم جودة العلاقة ما يسمح ببقائها على قيد الحياة، أما وجودها فهو سهل ومتاح بلا قيمة إنسانية..وسواءٌ كنتَ من أنصار الحبّ كضرورة وأساس لأية علاقة وتتصوّر أنّ العلاقة يجب أن تُولد من جاذبية وافتتان لا يمكن تفسيره عقلانيًّا، أو من أولئك الّذين يخطّطون لكل شيءٍ قبل الدخول في ارتباط، ويرَونَ أنّها مشروع عقلاني ولا مانع من حساب المصالح بين طرفي العلاقة، فإن ......





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