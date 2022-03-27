قتلى وجرحى بانهيار صخري في سلطنة عمان

2022/03/27 | 15:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، اليوم الاحد، عن انتشال 6 جثث حتى الآن جراء انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض.وذكرت الهيئة عبر حسابها في تويتر، “لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين، وحتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين […]

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