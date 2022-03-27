2022/03/27 | 15:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل لمح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، الى سلوك طريق حل البرلمان في حال فشل في تمرير رئيس الجمهورية بجلسة الأربعاء.

وقالت القيادي في الحزب الديمقراطي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اذا كان الاطار لديه الرغبة بالدخول في الحوار فعليهم اعلان ذلك رسميا والمضي بتنفيذ الشروط التي أحدها دمج الفصائل بالقائد العام للقوات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة وهذا شرط من الصدر".

وأضافت ان "الاطار يريد اعلان مرشح رئاسة الوزراء منهم ككتلة اكبر وليس من خلال التحالف الثلاثي"، مشيرا الى ان "الحوار قد يتم بين الإطار والتيار خاصة وان الصدر لديه توجه لحل البرلمان".

ولفتت الى ان "التحالف الثلاثي يمتلك الأغلبية لحل البرلمان رغم ان الديمقراطي والسيادة نرغب بالمضي نحو التوافق افضل من ذهابنا لحل البرلمان".

وأوضح انه "في حال فشلت جلسة الأربعاء بتمرير رئيس الجمهورية فان الطريق الاخر هو حل البرلمان"، مبينا ان "الأربعة ايام قبل جلسة الأربعاء هي كفيلة بحسم الأمور فهناك توجه للمالكي افضل من الفتح بشأن المرونة بالحوار وعدم المضي بحل البرلمان".

وتابعت: "نمتلك مدة دستورية إلى السادس من الشهر المقبل ممكن ان تؤجل الجلسات لحين الوصول لاتفاق بين الإطار والتيار ومن المحتمل ان هناك لقاء سيكون بين الطرفين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يلمح لسلوك طريق حل البرلمان في حال فشلت جلسة الاربعاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يلمح لسلوك طريق حل البرلمان في حال فشلت جلسة الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).