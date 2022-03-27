الصحافة الفرنسية: 107 آلاف سائح أجنبي زاروا العراق العام الماضي

2022/03/27 | 15:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..اكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية ، الاحد، ان العراق يشهد مرة اخرى عودة السياح الاجانب لزيارة المواقع التاريخية والاثرية بعد عقود من الحروب والصراع في البلاد.ونقلت الوكالة في تقريرها الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، عن السائحة الامريكية إيليانا أوفال البالغة من العمر 50 عاما قولها إن ” العراق كان ضمن […]

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