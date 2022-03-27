2022/03/27 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت دائرة سياحة زاخو بإقليم كردستان، يوم الأحد، استقبال أكثر من 15 ألف سائح بينهم 3 آلاف أجنبي خلال أعياد نوروز، مايعني ان 20% من السائحين لزاخو خلال نوروز كانوا اجانب.

وقال جيا امين مدير سياحة زاخو في مؤتمر صحفي، إن “5120 سائحاً من وسط وجنوب و6811 سائحاً من داخل اقليم كوردستان اضافة الى 3510 سائحين من خارج الإقليم عبر منفذ ابراهيم الخليل توافدوا الى المواقع السياحية في زاخو خلال اعياد نوروز”.

واضاف ان “مجموع السائحين الذين توافدوا إلى الإدارة المستقلة في زاخو وصل الى 15441 اعتبارا من 18/3/2022 ولغاية 28/3/2022 في مؤشر جيد لتنمية القطاع السياحي في زاخو”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 الف سائح لزاخو خلال نوروز.. 20% منهم اجانب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 الف سائح لزاخو خلال نوروز.. 20% منهم اجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).