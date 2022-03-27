الغزي يصدر توجيهات تخص تطوير مدينة الكاظمية المقدسة

2022/03/27 | 15:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اصدر الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأحد، توجيهات تخص تطوير مدينة الكاظمية المقدسة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ترأس الجلسة الرابعة لمناقشة متابعة تنفيذ مخرجات قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021) الخاص بتطوير مدينة الكاظمية وتوسعة الحضرة الكاظمية المقدسة"، مبينة ان "الاجتماع حضره رئيس ديوان الوقف الشيعي، ومستشارا رئيس مجلس الوزراء، وممثلون عن وزارات، المالية والثقافة والسياحة والآثار، وأمانة بغداد".

ووجّه الغزي بحسب البيان، بـ"تخصيص أماكن خاصة بموظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار؛ لغرض أخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الإرث الحضاري والتراثي للمدينة، وتشكيل فريق للتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لحسم تخصيص قطع الأراضي الداخلة ضمن مشروع التطوير".

ووجه الغزي ايضا "أمانة بغداد، بحسم أمر تخصيص (38) قطعة، لغرض ضمها إلى المشروع وإيجاد البدائل، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ومتابعتها مع دائرة عقارات الدولة والجهات ذات العلاقة".

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