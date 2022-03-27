 جهاز لدغدغة القدم قد يساعد في التغلب على الإجهاد

2022/03/27 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابتكر باحثون آلة مصممة لإنشاء المحفزات المثلى لدغدغة القدمين والتي يمكن أن تعمل كمخفف للضغط من خلال إحداث ضحك غير منضبط.واستخدم الباحث “Don Samitha Elvitigala” من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا وزملاؤه لمعرفة المكان الأكثر حساسية للقدم فرشاة تعمل بالمغناطيس لتحفيز مناطق مختلفة على باطن القدم، حيث أجرى الفريق دراسة مع 13 مشاركا، […]

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