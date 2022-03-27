2022/03/27 | 15:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5BL2oG1Ni74

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجفــــاف يهـــدد الاهـــوار والاريــــاف..الاهـالي يلوحون بـ"الهـــــجرة الجمـــــــاعية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجفــــاف يهـــدد الاهـــوار والاريــــاف..الاهـالي يلوحون بـ"الهـــــجرة الجمـــــــاعية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).