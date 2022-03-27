"حق مصطفى".. جريمة حرق حتى الموت تروّع مصر

2022/03/27 | 15:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل شاب مصري، حرقا، على يد أحد جيرانه، موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالثأر من الجناة.

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