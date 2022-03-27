غرفة تجارة بغداد تدخل على خط أزمة ارتفاع اسعار الغذاء

2022/03/27 | 16:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت غرفة تجارة بغداد، اليوم الأحد، عن تشكيل لجان رقابية لمتابعة الاسواق المحلية، فيما قدمت مقترحاً للمساهمة بتخفيض أسعار المواد الغذائية.

وقال رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس الحمداني، إنَّ “غرفة تجارة بغداد شكلت لجاناً رقابية لمتابعة الأسواق والوقوف على أهم المشاكل التي من شأنها أن تؤدي لرفع أسعار بعض المواد”.

وأضاف، أن “هناك لجاناً جوالة في الأسواق، تتابع حيثيات وتطورات أسعار المواد الغذائية”، داعياً “التجار إلى أن “يكونوا مع أهلهم ومواطنيهم من ابناء الشعب العراقي، للخروج من الازمة التي أثرت سلباً على معيشة بعض المواطنين”.

واشار إلى أن “ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية جاء نتيجة تأثيرات الحرب الروسية – الأوكرانية التي احدثت أزمة في توفير الغذاء عالمياً” داعياً إلى “فتح اعتمادات مستندية لتجار المواد الغذائية في البنك المركزي بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وذوي الدخول المحدودة”.

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