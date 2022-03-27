امانة مجلس الوزراء تصدر توجيها يتعلق بتطوير مدينة الكاظمية ببغداد

2022/03/27 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، توجيها يتعلق بتطوير مدينة الكاظمية ببغداد.وذكر المكتب الاعلامي للأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ترأس اليوم الجلسة الرابعة لمناقشة متابعة تنفيذ مخرجات قرار مجلس الوزراء (343 لسنة 2021) الخاص بتطوير مدينة الكاظمية وتوسعة الحضرة الكاظمية المقدسة".واضاف ان "الغزي وجّه بتخصيص أماكن خاصة بموظفي وزارة الثقافة والسياحة والآثار؛ لغرض أخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على الإرث الحضاري والتراثي للمدينة، وتشكيل فريق للتنسيق المباشر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، لحسم تخصيص قطع الأراضي الداخلة ضمن مشروع التطوير".وتابع: "كما تم توجيه أمانة بغداد، بحسم أمر تخصيص (38) قطعة، لغرض ضمها إلى المشروع وإيجاد البدائل، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ومتابعتها مع دائرة عقارات الدولة والجهات ذات العلاقة".ولفت الى ان "الاجتماع حضره رئيس ديوان الوقف الشيعي، ومستشارا رئيس مجلس الوزراء، وممثلون عن وزارات، المالية والثقافة والسياحة والآثار، وأمانة بغداد".

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