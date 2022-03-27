مصرف الرافدين يوضح بشأن سلفة الـ 25 مليون دينار

2022/03/27 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغى مصرف الرشيد ،اليوم الاحد، احد الشروط الخاصة للحصول على قرض ترميم الوحدات السكنية.

وحسب بيان فانه تم الغاء شرط الكفيل للحصول على قرض ترميم الوحدات السكنية التي تمنح للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف”، مبينا ان “المبلغ المحدد (40) مليون دينار تمنح للراغبين بترميم وحداتهم السكنية وبنسبة فائدة % 5”.

واضاف البيان ان “التقديم يتم من خلال فروع المصرف ولا يوجد وسيط بينه وبين الزبون”.

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