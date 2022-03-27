2022/03/27 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم الأحد، أن بلاده وإسرائيل ملتزمتانِ بمنع إيران من امتلاكِ سلاحٍ نووي رغم الخلافات بشأن إحياء الاتفاق النووي .

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي في القدس، ليس لدينا استراتيجيةٌ لتغيير النظام في روسيا أو في أي مكان آخر في هذا الشأن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. وزير الخارجية الاميركي : سنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. وزير الخارجية الاميركي : سنمنع إيران من امتلاك سلاح نووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).